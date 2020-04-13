Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hastaların tedavisinden tespitine kadar iyi durumdayız.

İlaç konusunda hiçbir eksiğimiz yok.

Üceretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz.

Ücretsiz maske alabilmek için 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği doğrulama kodu gitmiştir.

Türkiye genelinde hastanelerde 240 bin yatağa sahibiz.

2 bin 862 Başakşehir Şehir hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da açıyoruz.

Günlük test sayısında dünya ortalamasında en üstlerde yer alıyoruz.

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GÜNDEMDE NE VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soyu sunum yapacak. İçişleri Bakanı Soylu'nun alınan önlemlere riayet, 81 ildeki son durum, Vefa Destek Projesi gibi konularda detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca'nın Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını aktaracağı, virüsün yayılma hızına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı bildiriliyor.

TERHİSLER VE CELPLERE İLİŞKİN TEDBİRLER MASADA OLACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise geçtiğimiz günlerde gündeme gelen askerlerin terhisi ve celp tarihleri ile ilgili çalışmayı Başkan Erdoğan'a ve kabine üyelerine aktarması bekleniyor. Bedelli askerlikte uzaktan eğitime dair bir planlamanın olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EKONOMİDEKİ SON DURUM DA DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'na kendi alanlarındaki tedbirlere ve son duruma ilişkin strateji belirlemeleri konusunda talimat vermişti. Erdoğan bugünkü toplantıda ekonomideki son gelişmeleri ve Bakanlar Kurulu'nun tavsiyelerini değerlendirecek. Koronavirüs ile mücadelede yeni kararların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.