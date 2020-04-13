Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması! 'Bakanımız görevine devam ediyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonu alınan 30 büyükşehirle ilgili sokağa çıkma yasağı bu tedbirlerle ilgilidir. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız. Sahilleri, piknik alanlarını dolduracak vatandaşlarımızı virüs tehlikesinden korumak amacımızdır.Yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik.Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakınen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü sayın Bahçeli'yi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Son dakika! Bu hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacak | Video