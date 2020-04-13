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Son dakika: 'nin "trajikomik" önergeleri gündem oldu! 'den açıklama

Son dakika haberi! 'de infaz yasası için çalışmalar sürerken 'li milletvekilleri sundukları 'trajikomik' önergeler ile gündeme oturdu. Yoğun bir gündemin oluştuğu mecliste muhalefetin sunduğu ciddiyetsiz önergeler hakkında Grup Başkanvekili Bülent Turan bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 15:33 ABONE OL
Son dakika: CHP'nin trajikomik önergeleri gündem oldu! AK Parti'den açıklama

İnfaz yasasının görüşüldüğü TBMM'de yoğun bir çalışma görülürken CHP'li vekillerin yasa hakkında sunmuş olduğu önergeler tepki çekti.

EN BÜYÜK SORUNUMUZ MUHALEFET
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, söz konusu önergeleri sosyal medya hesabından paylaşarak CHP'li vekillerin ciddiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Turan, "Bu kadar gündem içinde bir daha söyleyelim, en büyük sorunumuz muhalefet! Görüşülen infaz yasasındaki en orjinal önergeyi bulun bakalım." diyerek CHP'li vekillere tepki gösterdi.

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Son dakika: CHP'nin "trajikomik" önergeleri gündem oldu! AK Parti'den açıklama
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