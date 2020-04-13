Son Dakika Haberi: Bakan Fahrettin Koca'dan çocuklara mesaj

Son Dakika Haberi: Coronavirüs salgınına yönelik Türkiye'nin aldığı tedbirler devam ediyor. Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twttier hesabından boş bir çocuk parkı fotoğrafı paylaşarak, "Çocuklar, sizden büyüğü yok! Bugün bile dışarı çıkmadınız. Çıkmazsınız da. Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum." dedi.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ AZALIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twttier hesabından bugünkü Coronavirüse ilişkin tabloyu açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.