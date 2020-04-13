Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi: Bakan Fahrettin Koca'dan çocuklara mesaj

Son Dakika Haberi: Bakan Fahrettin Koca'dan çocuklara mesaj

Son Dakika Haberi: Sağlı Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklar, sizden büyüğü yok! Bugün bile dışarı çıkmadınız. Çıkmazsınız da. Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 20:11 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 20:24 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bakan Fahrettin Koca'dan çocuklara mesaj

Son Dakika Haberi: Coronavirüs salgınına yönelik Türkiye'nin aldığı tedbirler devam ediyor. Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twttier hesabından boş bir çocuk parkı fotoğrafı paylaşarak, "Çocuklar, sizden büyüğü yok! Bugün bile dışarı çıkmadınız. Çıkmazsınız da. Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum." dedi.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ AZALIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twttier hesabından bugünkü Coronavirüse ilişkin tabloyu açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Bakan Fahrettin Koca'dan çocuklara mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA