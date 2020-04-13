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: Türkiye'deki son Coronavirüs vaka sayısını açıkladı

: Sağlık Bakan Fahrettin Koca Türkiye'deki son coronavirüs vaka sayısını açıkladı. 'nın açıklamasına göre 13 Nisan tarihinde 34.456 test yapıldı bugünkü vaka sayısı 4093 oldu. Bugün toplam hayatı kaybedenlerin sayısı ise 98 olarak açıklandı. Bugün toplam iyileşen hasta sayısı ise 511 oldu ve toplam iyileşen hasta sayısı 3957'ye ulaştı.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 19:26 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bakan Koca Türkiye'deki son Coronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Nisan tarihli Türkiye'deki son Coronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son dakika açıklamasına göre Türkiye'deki bugün vaka sayısı 4093 oldu. Bugün toplam 98 vatandaş hayatını kaybetti.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ AZALIYOR"

Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.

"TEDAVİDE GÜÇLÜYÜZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin tedavide güçlü olduğunu ve entübe olan insan sayısının azaldığını ifade etmişti.

Bakan Koca, dünkü açıklamasında, ""Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" ifadesini kullanmıştı.

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Son Dakika Haberi: Bakan Koca Türkiye'deki son Coronavirüs vaka sayısını açıkladı
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