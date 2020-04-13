Son Dakika Haberi: Bakan Koca Türkiye'deki son Coronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Nisan tarihli Türkiye'deki son Coronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son dakika açıklamasına göre Türkiye'deki bugün vaka sayısı 4093 oldu. Bugün toplam 98 vatandaş hayatını kaybetti.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ AZALIYOR"

Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.

"TEDAVİDE GÜÇLÜYÜZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin tedavide güçlü olduğunu ve entübe olan insan sayısının azaldığını ifade etmişti.

Bakan Koca, dünkü açıklamasında, ""Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" ifadesini kullanmıştı.