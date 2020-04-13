Son dakika haberleri: Kabine, coronavirüs gündemi ile toplanacak! Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca sunum yapacak!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, coronavirüs gündemi ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı videokonferans ile gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, toplantıya İstanbul'daki çalışmalarını yürüttüğü Huber Köşkü'nden katılacak. Toplantıya Bakanlar Kurulu'nun tamamı katılacak. Bazı bakanlar coronavirüs tedbilerine ilişkin alınması gereken önlemler ve son duruma ilişkin sunum yapacak.

SOYLU VE KOCA SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soyu sunum yapacak. İçişleri Bakanı Soylu'nun alınan önlemlere riayet, 81 ildeki son durum, Vefa Destek Projesi gibi konularda detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca'nın Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını aktaracağı, virüsün yayılma hızına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı bildiriliyor.

TERHİSLER VE CELPLERE İLİŞKİN TEDBİRLER MASADA OLACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise geçtiğimiz günlerde gündeme gelen askerlerin terhisi ve celp tarihleri ile ilgili çalışmayı Başkan Erdoğan'a ve kabine üyelerine aktarması bekleniyor. Bedelli askerlikte uzaktan eğitime dair bir planlamanın olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EKONOMİDEKİ SON DURUM DA DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'na kendi alanlarındaki tedbirlere ve son duruma ilişkin strateji belirlemeleri konusunda talimat vermişti. Erdoğan bugünkü toplantıda ekonomideki son gelişmeleri ve Bakanlar Kurulu'nun tavsiyelerini değerlendirecek. Koronavirüs ile mücadelede yeni kararların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

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