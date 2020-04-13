Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa kararının ardından ilk açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifasının reddedilmesinin ardından ilk açıklama geldi. Soylu yaptığı açıklamada, "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin" dedi.

Soylu, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile istifasını duyurmuştu.

Soylu sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kulladı:

Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

* Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

* Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

* İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.

* Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın…

* Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum…

* Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.

* Allah Milletimizi korusun…

BAŞKAN ERDOĞAN İSTİFAYI REDDETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeleri takip ettikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile temasa geçti. Erdoğan, Soylu ile yaptığı görüşmede böyle bir istifaya gerek olmadığını ifade etti. Soylu'nun istifası Başkan Erdoğan tarafından reddedildi.

SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşların amrket ve fırınlara gitmek için kalabalıklar oluşturması ile süreçte zaafiyet yarattığını düşündüğünü ifade etti. Soylu, başarılı süreçte yaşanan olumsuz görüntünün sorumluluğunu aldığını ifade etti. Soylu, istifanın açıklandığı saat nedeniyle eleştirilmişti.

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

SON DAKİKA: Süleyman Soylu'nun istifası Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmedi

Süleyman Soylu’nun istifası Başkan’dan döndü

SON DAKİKA HABERİ: Süleyman Soylu'nun istifası Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmedi