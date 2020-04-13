Süleyman Soylu’nun istifası Başkan’dan döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının alındığı akşam ortaya çıkan görüntülerin sorumluluğunu üzerine alarak dün akşam görevinden istifa ettiğini duyurdu. Soylu, "Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir" dedi. Bu açıklamanın ardından İletişim Başkanlığı istifa talebinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediğini bildirdi.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.MHP lideri Devlet Bahçeli de Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İstifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnunuz" değerlendirmesinde bulundu.