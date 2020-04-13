Taburcu olduktan sonra izolasyon şart

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu olanların uymaları gereken kuralları sorduk.* Taburcu olanların mutlaka kendilerini 14 gün evlerinde izole etmeleri gerekiyor.* Evlerinin bir odasında kendilerini izole ederken, diğer aile bireyleri ile karşılaşmaları durumunda ise aralarında 1 metreden fazla mesafe bırakmaları ve maske takmaları gerekiyor.* Koronavirüsü bir kez geçirmiş kişilerin yeniden bu virüse yakalanıp yakalanmayacağına dair elimizde bir bulgu yok. Dünyada sadece 1-2 vakada görülmüş ama bu da net değil. Bu yüzden biz, 14 gün izole kuralamızı mutlaka uygulayacağız.* Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde marketlere, fırınlara giderek, sosyal izolasyon kurallarına uymayanlara da seslenmek istiyorum: Sizler de mutlaka evlerinizde kendinizi 14 gün izole edin. Kendinizi ilk defa virüsle karşılaşmış gibi düşünün.* Hastaneden taburcu edilen iyileşmiş hastalarımız evlerinde 14 gün izolasyona devam etmeleri gerekiyor. İyileşen hastaların durumunu hekimlerimiz değerlendiriyor.* Öncelikle hastanın klinik bulguları çok önemli. Genel durumu iyi, solunum sıkıntısı yok ise evden takip öneriyoruz. Sürüntü örnekleri evlerinden de alınabiliyor. Öncelikli şart klinik iyileşme.* Evlerinde iseler sağlıklı aile bireylerine yaklaşmamaları gerekiyor. Mümkünse evlerinin bir odasını izolasyon odası olarak kullanmaları ve buradan dışarı çıkmamaları lazım. Eğer izolasyona evlerinin şartları uygun değilse ve bir arada r olursa mutlaka aralarına 1.5-2 metre mesafe koymaları gerekiyor. Maske mutlaka kullanmaları gerekiyor. Banyo ve tuvaletlerinin ayrı olmaları gerekiyor. Bu mümkün değilse taburcu olan hastanın her banyo ya da tuvalet kullanımında su ve deterjan ve 1/3 oranında çamaşır suyuyla her yeri temizlemeleri gerekiyor.