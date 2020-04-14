Baba, oğlu ve kızı alkışlarla taburcu oldu

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy'de yaşayan Zafer Kapaklıka, 8 gün önce grip şüphesiyle hastaneye başvurdu. Çorum'a sevk edilen Kapaklıkaya'nın koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıkınca önce kendisi, ardından birkaç gün sonra da 5 yaşındaki kızı Miray ve 12 yaşındaki oğlu Mustafa tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan Kapaklıkaya ailesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çalışanların alkışlarıyla taburcu edildi. Kapaklıkaya kardeşler, "evde kal" çağrısı yaparak sağlık çalışanlarına tedavi sürecinde gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.Bu arada Kahramanmaraş'ta yaşayan 11 yaşındaki E.Y., 13 gün önce öksürük şikayeti ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede korona virüs test sonucu pozitif çıkan E.Y., tedavisinin ardından 14 günlük izolasyon şartı ile taburcu edildi. Doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edilen E.Y. ailesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Alzheimer ve tansiyon hastası 92 yaşındaki Bahriye Kaya'nın, 31 Mart'ta solunum yetmezliği şikayetiyle başvurduğu Çan Devlet Hastanesi'nde yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Yoğun bakım servisinde 9 günlük tedavi sürecinin ardından normal servise alınan Kaya, dün iyileşerek taburcu oldu.Öte yandan Koronavirüs'ü yenen sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi.

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