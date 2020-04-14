Bilim Kurulu Üyesi Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan son dakika açıklaması! Corona virüs tedavisinde ilk kez azaldı...

Vatandaşları devlete güvenmeye çağıran Bilim Kurul Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz; cuma akşamı dışarı çıkan vatandaşlar için 'Virüsü taşıyormuş gibi davranarak kendinizi 14 gün izole etmelisiniz.' dedi. Herkes kendi üstüne düşeni yaparsa sokağa çıkma yasağıyla alınan tedbirlerin olumlu etkilerinin görüleceğini ifade eden Dr. Kayıpmaz'ın son dakika açıklamaları ise hastalara umut verdi. 65 yaş ve üzeri hastalarda taburcu edilme oranının artması sevindirici gelişme olarak ifade edildi.

SOSYAL İZOLASYON KURALINA UYALIM!

"Salgınla mücadelede okyanusu geçtikten sonra küçük bir derede boğulmamalıyız. Çünkü bu hastalık gücünü temastan alıyor. Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, grip yani influenzaya göre bu hastalığın ölüm oranının 10 kat daha yüksek olduğunu bildirdi. Bakınız, insanların bağışıklık sistemiyle mücadele etmek için mutasyona uğrayan bir virüsten bahsediyoruz. Şu anda 3 tipi olduğu ifade edilen bu virüs, tehlikeli ve küçümsenmeyecek bir virüstür. Tehlike yalnızca büyükşehirler ve Zonguldak için değildir. Diğer şehirler ve küçük yerleşim yerleri de risk altındadır. Buralarda yaşayanlar da izolasyon önlemlerine mutlaka uymalıdır."