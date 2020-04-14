CHP liderinden sahra hastanesi skandalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kısa süre içinde bin kişilik 'sahra hastanesi' kurduğunu öne sürmüş ve "Bakın sahra hastanesi. Zeydan Karalar 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" demişti. Ancak kısa sürede, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri için "Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer, fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer" dedi. Çelik, şunları kaydetti:

CHP'nin 'Sahra Hastanesi' yalanı çöktü! | Video

OLMAYANI VAR GÖSTERDİ

"Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip, üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır.

Adanamızda koronavirüsle mücadelede 1. basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane ve 2'si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25 bin 335 sağlık personeli hizmet veriliyor.

Adana geneli hastanelerimizde bin 412'si yoğun bakım yatağı olmak üzere, 7 bin 197 yatak mevcut. Servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13'tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir."





CHP'NİN KUMPASLARI

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Sözcüsü Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyet ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu takdirle karşılayıp, istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istemesinin CHP'de rahatsızlık yarattığını da söyledi. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye siyasi tezgah kurduğunu ima eden Çelik, şunları kaydetti:

"CHP sözcüleri tüm bu süreci 'oyun' olarak nitelendirmiş. Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir.

CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi 'Cumhurbaşkanı adaylarına 'Külliye'ye giden CHP'li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz.

Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz.