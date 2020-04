Devletimiz her ihtiyacı karşılayacak güçte

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle üçüncü kez toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:



Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Pek çok ülkede maske gibi en basit ürünlerin bırakınız tüm vatandaşlara dağıtımını, sağlık personeli için dahi temininde zorluk çekiliyor. Bu bakımdan gerçekten hamd edilecek bir konumda bulunuyoruz. Eczanelerden alınabilecek maskeler için bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı'nın doğrulama kodunun yer aldığı mesaj gitmiştir. Bu rakam perşembe gününe kadar 39 milyona çıkacak.

Son dakika! Başkan Erdoğan: "Taburcu olan hasta sayımız 5 bini aştı" | Video

Test oranımız, vaka oranımız hamdolsun aşağı yönlüdür. Hasta sayısına göre ölüm oranının düşüklüğü bakımından da ilk sıralardayız. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız da 5 bine yaklaştı. Türkiye, aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor.

Hafta sonu için alınan 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizdeki sokağa çıkma yasağı da bu tedbirlerden biridir. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. Cuma gecesi sokağa çıkma yasağının sadece cumartesi ve pazar günleri ile sınırlı olduğunun açıkça belirtilmesine rağmen yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor.

İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğum Sayın Bakanımız görevine devam ediyor. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakı'nın tarafı olarak Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Son dakika! Başkan Erdoğan: "Gün, birlik olma ve dayanışma günüdür" | Video

Bu hadiseyi ve genel olarak salgın önlemlerini bahane eden kimi medya kuruluşları, haberleri ve köşe yazarlarıyla hep yaptıkları gibi kendi ülkelerine karşı adeta savaş açmışlardır. Ülkemizin bu kritik dönemdeki mücadelesine katkı sağlamak yerine hepsi de yalan veya yanlış bilgilerle sürekli kin kusmak, virüsten daha tehlikeli bir hastalığın işaretidir. Dünyada hem salgının düzeyi hem de alınan tedbirler konusunda Türkiye kadar şeffaf davranan pek az ülke vardır. 'Kararlar yetkisiz kurullarda mı alınıyor' gibi sorularla bu şeffaflığı bozmaya çalışanların amacı, gerçeği aramak değil, bozgunculuk yapmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesi ihtiyacını da karşılayabilecek güce sahiptir. İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnaf ve sanatkarı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz.

Sizlere evde kalın, sabredin, kurallara uyun derken nasıl zorluklarla karşı karşıya bulunduğunuzu elbette biliyoruz.

Ailesinin geleceği için endişe duyan her vatandaşımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. İnşallah az kaldı. Bu kara günler sadece milletimizin değil, bütün dünyanın kara günleridir. İnşallah bu günler geçtikten sonra hayatımızı daha anlamlı, daha bereketli, daha verimli geçireceğiz.

Son dakika! Bu hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacak | Video

BU HAFTA SONU DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta sonları sokağa çıkma yasağını ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Amacımız vatandaşımızı virüs tehlikesinden korumaktır.



IMF CENDERESİNE ÜLKEMİZİ SOKAMAYACAKLAR

800 bine yakın vatandaşımızın 41 milyar lirayı bulan konut, ihtiyaç, araç kredisi ile kredi kartı borcu da talepleri üzerine kamu bankaları tarafından ötelendi. Halkbank 375 bin esnafımızın önümüzdeki 3 ayda vadesi gelecek üç buçuk milyar liralık taksit ödemesini herhangi bir ilave yük bindirmeden erteledi. Kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ederken, maalesef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği bu zor dönemde özel bankaların da üzerlerine düşenleri yapmasını bekliyoruz.

Hamdolsun bu sancılı dönemi başarıyla geride bırakacak ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz. IMF programı başta olmak üzere ülkemizi mihnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'yi yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Gönüllü kampanya kampanyamıza şu ana kadar yapılan bağış tutarı 1 milyar 612 milyon lira olmuştur.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Bu, mitomani hastalığıdır" | Video

MİTOMANİ HASTASI

(Kılıçdaroğlu'na tepki) CHP Genel Başkanının dün bir televizyon kanalında ne dünyadan ne Türkiye'den ne kendi belediyelerinden bihaber olduğunu gösteren sözlerinin takdirini de ben milletimize bırakıyorum. Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın, öğrensin, nedir bu hastalık.



DÜŞÜN ARTIK MİLLETİN YAKASINDAN

Milletimizin moralini bozmak için gece gündüz çalışanlar terör örgütleriyle, medyasıyla, siyasi teşekkülleriyle gün gelecek kendi fitne ve nefret çukurlarında boğulup gideceklerdir. Bir dönem kendilerini ülkenin tek sahibi sanan, hala da aynı kibirli tavırla hareket eden bu hastalıklı zihniyet sahiplerine diyorum ki 'Düşün artık milletin yakasından.' Her darbenin, her vesayetin arkasında siz vardınız. Her kaosun, her kargaşanın arkasında siz vardınız. Milletin değerlerine, mukaddesatına, onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Yıllardır yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şeamet tellallığıdır. Ama artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece korana virüsten değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır.

Son dakika! Başkan Erdoğan: "IMF programı başta olmak üzere, hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" | Video

YENİ HASTANELER GELİYOR

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyayı adeta pençesine alan bu salgının sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere pek çok farklı alandaki etkilerini yakından takip ediyoruz. Ülkemiz bu süreçte uluslararası alanda da takdir edilen olumlu yönde bir ayrışma içindedir. Hastaların tespitinden tedavisine kadar her konuda iyi durumdayız. Hastane, yoğun bakım yatağı, doktor ve yardımcı personel, malzeme, araç-gereç, ilaç gibi hususlarda hiçbir eksiğimiz yoktur.

Sağlık kurumlarımız hem teşhis hem tedavi hem de yoğun bakım üniteleri olarak salgınla başa çıkabilecek kapasitededir. 81 ilimize yayılmış olan bin 518 hastanemizde 100 bini tek kişilik olmak üzere 240 bin yatağa sahibiz. Yoğun bakım yatağı sayımız da 40 bini buluyor. Geçtiğimiz hafta 45 gün içinde Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı 2 hastane kuracağımızı ifade etmiştim. Bunların çalışmalarına başladık. Ayrıca Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz. İnşası tamamlanan ve toplam yatak kapasitesi 2 bin 862 olan Başakşehir şehir hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da, ikinci kısmını 15 Mayıs'ta hizmete açıyoruz. Sadece bu hastanemizin yoğun bakım yatak sayısı 456'dır. Marmara Üniversitemize bağlı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi de 536 yatağı ile hasta kabulüne başlamıştır.



Başkan Erdoğan, Twitter paylaşımında da "İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU! SANCAKTEPE'DEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN İÇİNDE HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Karantinadaki işçiden Başkan Erdoğan'a videolu teşekkür