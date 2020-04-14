Havalimanı işgalcilerine 804 sayfalık gerekçeli karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda 17 yaşındaki Mahir Ayabak ile 57 yaşındaki Zekeriya Bitmez'i şehit eden, 46 vatandaşı yaralayan darbeciler hakkında gerekçeli karar, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince yazıldı.804 sayfalık gerekçeli kararda FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin önemli tespitlere de yer verildi. FETÖ'nün 1971'den itibaren giriştiği TSK'da yapılanmasına dair bu kurumun etkili ve yeterli bir soruşturma yapmadığı vurgulandı. FETÖ'nün çok önem verdiği TSK içine sızmayı ve kadrolaşmayı başardığı ve ordu disiplinini bozacak, ülke savunmasında zafiyet oluşturacak bir yoğunluğa ulaştığı ifade edildi. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı kararda sanıkların 66. Zırhlı Tugay'da kayıt altına alınmadan, gelişi güzel araç ve mühimmat aldıkları, işgal ettikleri havalimanında polislere ve görevli personele silah doğrultup yetki gaspı yaptıkları ve giriş çıkışları engelledikleri anlatılarak "Kolilerle getirilen mühimmatın hiç bir kurala bağlı kalınmadan adeta avuç avuç dağıtılıyor olmasının TSK gibi düzenli bir orduda disiplinle, emir ve talimatlara uygunlukla ve akılla izah edilemeyecek olması nedeniyle mahkumiyetine karar verilen sanıkların masumiyetinden söz edilemeyecektir" ifadesi kullanıldı. Yargılama süresine ilişkin tespit ve değerlendirmelerin bazıları şöyle:Olay anına ait Atatürk Havalimanı'ndaki tüm kamera görüntüleri 4 terabayt (TB) saklama alanı bulunan bir harddiske alındı ve bu görüntüler talep eden tüm tutuklu sanıklara da verildi.Sanıklar genel olarak gözaltına alındıklarında verdikleri ifadeleri, yargılama sırasında örgütün müdahalesi ile değiştirdi. Bütün suçu firari sanıklara yükledi.Bazı sanıklar son sözleri sorulurken tehdit içerikli ifadeler kullandı. Bu işin henüz bitmediği, örgütün bir gün tekrar darbe yaparak ya da başka bir yolla yönetimi ele alacağı, kendilerini yeniden yargılayıp beraat ettirecekleri söyledi.159 sanıklı davada, 10 darbeci "anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, 43 sanığa da müebbet verilmişti. 85 sanığa ise aynı suça yardımdan 12.5 yıl hapis cezası verilmişti. İki şehit için de ayrıca müebbet hapis cezası verilen hainler, çeşitli suçlardan da ayrıca onlarca yıl hapis cezalarına çarptırılmışlardı.