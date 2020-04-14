İlk yapacağım şey kızıma doya doya sarılmak olacak

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

Kahramanmaraş'ta 25 gündür evine gelmeyen sağlık çalışanı Abdulkadir Ateş'in, kendisine sarılmak isteyen 3.5 yaşındaki kızı Elif Zümra'yı geri çevirmek zorunda kalması ve kızının "Ama baba ben seni çok seviyorum" diyerek ağladığı görüntüler herkesi duygulandırdı. Elif Zümra'nın babasını çok özlediğini söylemesi üzerine annesi onu babasının görev yaptığı hastaneye götürdü. Babası ile hastane bahçesinde uzaktan konuşabilen küçük kız babasına sarılamadığı için ona sitem etti. Görüntülerde Elif Zümra, babasından kendisine sarılmasını istiyor ancak olumsuz yanıt alınca üzülüyor. Kızına sarılamadığı için üzülen baba Abdulkadir Ateş, "Covid-19 hastalarıyla ilgileniyoruz. Yaklaşık bir aydır evime gidemiyorum. İnşallah bu zorlu süreci hep beraber en kısa zamanda atlatırız. Ülke olarak bu günleri geride bıraktığımız zaman ilk yapacağım şey kızıma doya doya sarılmak olacak" dedi.