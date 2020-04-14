İstanbul Valisi Ali Yerlikaya güzel haberi sosyal medyadan paylaştı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın da desteğiyle Vefa Destek Grubu'na gerçekleşen 100 araçlık tahsisi sosyal medyadan paylaştı.

Yerlikaya "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile İntercity, 100 aracı bedelsiz olarak tahsis etti. Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler. Salgını birlikte yenecek, Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Intercity ve Enterprise firmaları toplamda 250 aracı Vefa Sosyal Destek ve Sağlık Hizmetlerinin filosuna tahsis etti | Video