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güzel haberi sosyal medyadan paylaştı!

, sosyal medyadan güzel bir haberin müjdesini verdi. Vali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda 'na 100 aracın bedelsiz şekilde tahsis edildiği belirtildi. Yerlikaya,100 aracın Başkan 'ın da desteğiyle İntercity tarafından tahsis edildiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 16:16 ABONE OL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya güzel haberi sosyal medyadan paylaştı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın da desteğiyle Vefa Destek Grubu'na gerçekleşen 100 araçlık tahsisi sosyal medyadan paylaştı.

Yerlikaya "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile İntercity, 100 aracı bedelsiz olarak tahsis etti. Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler. Salgını birlikte yenecek, Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Intercity ve Enterprise firmaları toplamda 250 aracı Vefa Sosyal Destek ve Sağlık Hizmetlerinin filosuna tahsis etti | Video

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya güzel haberi sosyal medyadan paylaştı!
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