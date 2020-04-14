Kılıçdaroğlu’ndan bu kez şehir hastaneleri çarkı

Siyasette çarklarıyla bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de şehir hastanelerine yönelik muhalefet ve eleştirilerinden çark etti.Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı bir televizyon programında şehir hastanelerine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine gerek kendisinin gerekse de parti yönetiminin şehir hastanelerine yönelik geçmişte yaptığı eleştirilerini inkar ederek "Şehir hastaneleri niçin yapıldı diye bir eleştiri yapmadım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun partisince hazırlanan raporda da, şehir hastaneleriyle ilgili "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" iftirası atılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çeşitli tarihlerde şehir hastanelerine yönelik sözleri şöyle:* (23 EYLÜL 2017) Hastane yapıyorsun, yüksek maliyetler var 3 yılda maliyeti çıkarıyorsun sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız?* (2 EKİM 2019) Sadece deprem vergilerini sormuyoruz, şehir hastanelerini de soruyoruz, havaalanını da soruyoruz. Nereye gitti bu paralar?* (6 EKİM 2019) Şehir hastaneleri yapıp hasta garantisi veriyorlar. Hasta olmazsa parasını biz vereceğiz diyorlar.* (21 KASIM 2019) Yandaş zengin etme hastaneleridir bunlar. Ben baştan dedim ki, bunlar bütçeye büyük yük getirecek.