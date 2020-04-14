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Koronavirüsü yenen dede ve torundan ‘Evde kalın’ mesajı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ Gündem
Giriş Tarihi: 14.4.2020 ABONE OL
Koronavirüsü yenen dede ve torundan ‘Evde kalın’ mesajı
Tunceli'de koronavirüs tedavisi gören ve birlikte taburcu olan Metin Demirci ile torunu Atakan (9) yaşadıkları süreci anlattı. Metin Demirci, "Hastalığı normal grip zannettik. Ağabeyim için Tunceli Devlet Hastanesi'nden yardım istedik. Ağabeyimin testinin pozitif çıktığını söylediler. İki saat sonra bizi de adreslerimizden aldılar. Ben ve torunum on gün sonra çalışanlarının tarafından alkışlanarak ambulansla tekrar evimize bırakıldık. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Sağlıklı kalmak istiyorsan evde kal Türkiyem" dedi. Atakan ise, herkesin durumu ciddiye almasını ve evde kalmaları gerektiğini söyledi.
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Koronavirüsü yenen dede ve torundan ‘Evde kalın’ mesajı
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