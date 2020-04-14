Minik yüreklerden örnek bağış

ERZİNCAN NAMAZ VAKİTLERİ

'BizBize Yeteriz Tükiyem' kampanyasına bağışlar sürüyor. Çocukların kumbaralarında biriktirdikleri paraları yardıma ihtiyacı olanlara verilmek üzere kampanyaya bağışlaması herkesi duyguladırıyor. İstanbul Eyüpsultan'da 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasında biriktirdiği 523 lira 50 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Erzincan'da yaşayan Serpil ve Yusuf Tanoğlu çiftinin 11 yaşındaki kızları Esila ile 7 yaşındaki oğulları Emir Eymen ise tatil için kumbaralarında biriktirdikleri 170 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar.