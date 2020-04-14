Başkan Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar arasında kritik görüşme! Tatar A Haber canlı yayınında konuşulanları anlattı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.

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KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Başkan Erdoğan koronavirüs ile ilgili son durumu sordu. Durumu istişare ettik. Desteklerini ilettiler." dedi.

Tatar ülkesindeki önlemlere dikkat çekti, şu ifadeleri kullandı:

"Kurallara vatandaşlarımız uyuyor. Temastan uzak olarak mücadele ediyoruz. Toplumsal hareketleri durdurmaya çalışıyoruz. Ama çok hızlı ilerliyor. Bütün önlemlerimiz gevşeme ile terse dönebilir. Sıkı tedbirlerle virüsü belli ölçüde durdurduk. Önlemlerimiz sürüyor. Seyir bu şekilde iyi devam ederse bazı iş yerlerini açmayı düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı mücadeleyi de yakından izliyoruz. Birinci önceliğimiz Türkiye'den gelecek uçaklar, öğrenciler, turistler. İnşallah kısa sürede hepimiz kurtuluruz bu virüsten. Türkiye'den gelecek uçakları, hareketliliği yeniden bekliyoruz. İnşallah çok uzun sürmez. Mayıs ayının sonuna kadar işler yoluna girmezse, sıkıntılar büyüyecek."

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