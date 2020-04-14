Son dakika: Corona virüse yakalanan vatandaşların tedavileri ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayınlandı...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi! Corona virüsle mücadele kapsamında hastalığa yakalanan vatandaşlar sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz bir şekilde tedavi edilecek. Corona virüs tedavisi özel hastanelerde de ücretsiz olacak mı?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanılacak.

Bilim Kurulu Üyesi Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan son dakika açıklaması! Corona virüs tedavisinde ilk kez azaldı...

SAĞLIK BAKANLIĞI USULLERİ BELİRLEYECEK

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.