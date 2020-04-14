Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Corona virüse yakalanan vatandaşların tedavileri ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayınlandı...

: Corona virüse yakalanan vatandaşların tedavileri ücretsiz olacak! 'de yayınlandı...

'de 'ın imzasıyla yayınlanan karara göre ülkemizde corona virüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz şekilde yapılacak. Özel hastanelerde de tedavisi ücretsiz mi? bilgisinin ayrıntıları geliyor...

Giriş Tarihi: 14.4.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 08:50 ABONE OL
Son dakika: Corona virüse yakalanan vatandaşların tedavileri ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayınlandı...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi! Corona virüsle mücadele kapsamında hastalığa yakalanan vatandaşlar sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz bir şekilde tedavi edilecek. Corona virüs tedavisi özel hastanelerde de ücretsiz olacak mı?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanılacak.

Bilim Kurulu Üyesi Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan son dakika açıklaması! Corona virüs tedavisinde ilk kez azaldı...

SAĞLIK BAKANLIĞI USULLERİ BELİRLEYECEK

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

Son dakika: Corona virüs ile ilgili bomba iddia! Aşısı mı bulundu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Corona virüse yakalanan vatandaşların tedavileri ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayınlandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA