Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! DSÖ Sözcüsü Harris: "Koronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi"

Son dakika! Sözcüsü Harris: "Koronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi"

... Dünya Sağlık Örgütü () Sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka bildirimlerinin yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'den geldiğini belirterek "Dolayısıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz." dedi. Salgının yavaşlama belirtileri üzerine bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik hamlelere de değinen Harris, bu konuda DSÖ'nün bugün veya yarın yayımlanacağı kılavuza uyulması çağrısında bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.4.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:03 ABONE OL
Son dakika! DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi

Sözcü Harris, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'un tüm dünyaya yayıldığına işaret etti. Harris, dünyanın aşı bulunması için 12 ay veya daha uzun süre beklemesi gerektiğini vurguladı. Pandeminin Avrupa'da zirve yapıp yapmadığına ilişkin soruya Harris, "Salgının dünya genelinde görünümüne bakıldığında, vakaların yüzde 90'ı Avrupa ve ABD'den geliyor. Dolaysıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz." karşılığını verdi.

Harris, Avrupa'da İtalya ve İspanya dahil olmak üzere bazı ülkelerde salgının hafiflediğini ancak İngiltere ve Türkiye'de artışın devam ettiğini söyledi.

İşte, BM Sözcüsü Harris tarafından yapılan açıklamanın detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! DSÖ Sözcüsü Harris: "Koronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA