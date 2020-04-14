Son dakika! DSÖ Sözcüsü Harris: "Koronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi"

Sözcü Harris, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'un tüm dünyaya yayıldığına işaret etti. Harris, dünyanın aşı bulunması için 12 ay veya daha uzun süre beklemesi gerektiğini vurguladı. Pandeminin Avrupa'da zirve yapıp yapmadığına ilişkin soruya Harris, "Salgının dünya genelinde görünümüne bakıldığında, vakaların yüzde 90'ı Avrupa ve ABD'den geliyor. Dolaysıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz." karşılığını verdi.

Harris, Avrupa'da İtalya ve İspanya dahil olmak üzere bazı ülkelerde salgının hafiflediğini ancak İngiltere ve Türkiye'de artışın devam ettiğini söyledi.

İşte, BM Sözcüsü Harris tarafından yapılan açıklamanın detayları...