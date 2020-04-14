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Son dakika: Koronavirüs toplanıyor

Son dakika bilgisi! Koronavirüs üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için bugün bir araya gelecek. , Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 09:05 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için bugün bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
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