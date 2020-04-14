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’dan gelen 313 işçi ’da karantinaya alındı

Korona virüsle mücadele kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın karantina altına alınma işlemleri devam ediyor. ’dan gelen 313 Türk işçi ’da karantinaya alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.4.2020 23:41 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 23:44 ABONE OL
Suudi Arabistan’dan gelen 313 işçi Çorum’da karantinaya alındı

Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'da çalışan 313 Türk işçi havayolu ile bugün Türkiye'ye getirildi.

Samsun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçiler karayolu ile Çorum'a getirilerek 14 günlük karantinaya alındı. İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na otobüslerle getirilen vatandaşlar otobüslerden kontrollü bir şekilde indirildi. Ateşleri ölçülen vatandaşlar kayıtları alındıktan sonra kendileri için hazırlanan karantina yurduna yerleştirildi. Vatandaşların yurtlara yerleştirilmesi sürecinde Kızılay, AFAD, İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yurt dışından gelen gurbetçilerin kalacağı odalar dezenfekte edilerek tüm ihtiyaç malzemeleri odalarına yerleştirildi.

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Suudi Arabistan’dan gelen 313 işçi Çorum’da karantinaya alındı
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