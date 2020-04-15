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Çanakkaleli başsavcı ve Bingöllü bebekten müjdeli haber geldi

Giriş Tarihi: 15.4.2020 ABONE OL
Çanakkaleli başsavcı ve Bingöllü bebekten müjdeli haber geldi
Çanakkale'de, başsavcı Ömer Karaşit, test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından pandemi Hastanesi ilan edilen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gördü. Taburcu olan Karaşit 14 gün de evinde karantina altında kalacak. Bingöl'de 2 hafta önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğum yapan Z. E.'nin koronavirüs testi negatif çıkarken, bebeğinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bebek karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından virüsü yendi ve annesiyle birlikte sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Ümit Erkan DEMİRCAN-Aziz ÖNAL-İlhan DEMİRCİOĞLU-Rıdvan UYSAL
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Çanakkaleli başsavcı ve Bingöllü bebekten müjdeli haber geldi
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