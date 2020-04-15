Çanakkaleli başsavcı ve Bingöllü bebekten müjdeli haber geldi

ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ

Çanakkale'de, başsavcı Ömer Karaşit, test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından pandemi Hastanesi ilan edilen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gördü. Taburcu olan Karaşit 14 gün de evinde karantina altında kalacak. Bingöl'de 2 hafta önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğum yapan Z. E.'nin koronavirüs testi negatif çıkarken, bebeğinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bebek karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından virüsü yendi ve annesiyle birlikte sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.