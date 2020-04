"Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi zorlu bir dönemden geçilen bu günlerde de Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında olduğunu söyledi.



HER ZAMAN YANIMIZDA



Başbakan Tatar, "Çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman yanımızda olduklarını ifade etti. Ülkemizde attığımız adımları tebrik etti. Her zaman Kıbrıs Türk Halkı'na yardımlarının devam edeceğini ifade etti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin önemli olduğun işaret eden Tatar, "Kıbrıs Türk Halkı adına Anavatanımız Türkiye'ye teşekkürlerimizi ifade ediyorum" diye konuştu.