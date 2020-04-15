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" Erdoğan her zaman Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında"

, Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında olduğunu söyledi. Tatar, görüşmeyi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 11:24 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi zorlu bir dönemden geçilen bu günlerde de Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında olduğunu söyledi.

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Başbakan Tatar, "Çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman yanımızda olduklarını ifade etti. Ülkemizde attığımız adımları tebrik etti. Her zaman Kıbrıs Türk Halkı'na yardımlarının devam edeceğini ifade etti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin önemli olduğun işaret eden Tatar, "Kıbrıs Türk Halkı adına Anavatanımız Türkiye'ye teşekkürlerimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

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"Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında"
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