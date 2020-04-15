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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan coronavirüs açıklaması: Panik de yok rehavet de...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , yeni tip koronavirüsün, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yenileceğini bildirdi. Kalın, açıklamasında "Türkiye, tedbir ve tedavide avantajlı bir noktada bulunuyor. Sağlık altyapımız güçlü. Yatak ve ilaç kapasitesinde açığımız yok. Salgını ancak tedbirleri sıkı uygulayarak durdurabiliriz. Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz" dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 13:52 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan coronavirüs açıklaması: Panik de yok rehavet de...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüsün, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yenileceğini bildirdi.

PANİK DE YOK REHAVET DE

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, tedbir ve tedavide avantajlı bir noktada bulunuyor. Sağlık altyapımız güçlü. Yatak ve ilaç kapasitesinde açığımız yok. Salgını ancak tedbirleri sıkı uygulayarak durdurabiliriz. Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, paylaşımında Türkiye'deki koronavirüs verilerine ilişkin dünkü tabloya da yer verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan coronavirüs açıklaması: Panik de yok rehavet de...
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