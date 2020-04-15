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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'önümüzdeki haftalarda da sokağa çıkma yasağı uygulacak' iddialarına yalanma!

Emniyet Genel Müdürlüğü önümüzdeki haftalarda da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ile ilgili iddiaları yalanladı. 'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: EGM: "Bugün bir kısım hesaplarından İçişleri Bakanlığı'nca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 00:03 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 00:06 ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'önümüzdeki haftalarda da sokağa çıkma yasağı uygulacak' iddialarına yalanma!

Emniyet Genel Müdürlüğü önümüzdeki haftalarda da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ile ilgili iddiaları yalanladı. EGM'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'önümüzdeki haftalarda da sokağa çıkma yasağı uygulacak' iddialarına yalanma!
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