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‘Gen haritasını çıkardık aşı yapmaya hazırırız’

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 ABONE OL
‘Gen haritasını çıkardık aşı yapmaya hazırırız’
Kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, daha önce izole etmeyi başardığı SARS-CoV-2 virüsünün tüm gen haritasını çıkardıklarını söyledi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatan bir hastadan alınan koronavirüsün genetik olarak Avustralya, Kadana, İngiltere ve Kuveyt'ten bildirilen virüslere yakın olduğu, Çin'de ortaya çıkan virüsle karşılaştırıldığında ise 6 mutasyon geçirdiğini söyleyen profesör "SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil dizileme sistemiyle dizilenerek gen haritasını elde ettik. Gen veri bankası olan GenBank'a elde ettiğimiz tüm virüs genomunu numara vererek kayıt ettirdik. Aşı geliştirmek için hazırız" dedi.
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‘Gen haritasını çıkardık aşı yapmaya hazırırız’
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