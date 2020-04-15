Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Geyikli Belediyesi Coronavirüs sürecinde başkaları gibi işçi çıkarmadı, Maaşlara rekor zam yaptı

Geyikli Belediyesi Coronavirüs sürecinde başkaları gibi işçi çıkarmadı, Maaşlara rekor zam yaptı

Coronavirüs pandemisi nedeniyle yurt genelinde çok sayıda belediye tasarruf önlemlerini devreye alırken, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde belediye çalışanları müjdeli haber aldı. Açıklamada "Asgari ücret alan personelimizin maaşlarına yüzde 50, aynı zamanda sosyal haklarına da yüzde 30 iyileştirme yapılmıştır" denildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 16:54 ABONE OL
Geyikli Belediyesi Coronavirüs sürecinde başkaları gibi işçi çıkarmadı, Maaşlara rekor zam yaptı

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, belediye şirketi bünyesinde asgari ücretle çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.
Geyikli Belediyesi Personel Limited Şirketi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Anlaşmanın ardınan işçilere müjde veren Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, "Her zaman dediğimiz gibi emeğin pazarlığı olmaz. Geyikli Belediyesi Personel Limited Şirketi çalışanlarımız için masaya oturduk. Asgari ücret alan personelimizin maaşlarına yüzde 50, aynı zamanda sosyal haklarına da yüzde 30 iyileştirme yapılarak İşçi Temsilcimiz Mehmet Ayvaz ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ile anlaşılmıştır. Önümüzdeki günlerde Toplu İş Sözleşmesi imzalanacaktır. Personelimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Toplu sözleşme belediye şirketinde çalışan 27 işciyi kapsıyor.

Son dakika… İtalya’da coronavirüs karantina süresi 14 günden 28 güne çıkarıldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Geyikli Belediyesi Coronavirüs sürecinde başkaları gibi işçi çıkarmadı, Maaşlara rekor zam yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA