Havahan ninenin koronavirüs zaferi

Havahan Karadeniz dün koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. Havahan nine "Hastane iyi, adamları iyi. Maşallah. Herkese söyleyeceğim. Allah razı olsun" dedi. SABAH'a konuşan torunu Eser Kaysın ise "Ninem, güne yoğurt, süt, peynir ve tereyağ olmadan başlamaz. Vazgeçemediği yemeği ise haşlanmış buğday karıştırılmış yoğurt. Böyle dinç olmasını koronaya bile meydan okumasını yiyeceklerine borçlu" dedi. Nüfus kağıdına göre 98 yaşında olan Malatyalı Havan Nine'nin asıl yaşının 107 olduğu söyleniyor. 4 çocuğu 11 torunu var. Önce oğlu koronavirüse yakalandı ardından öksürük ve yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede kendisine virüs teşhisi konuldu. Karadeniz'i hastaneden torununun torunu Melih Çırağ almaya geldi. Çırağ "Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Kimse evden çıkmasın"dedi.İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit ise erken tanı ve teşhisin önemine değimdi.