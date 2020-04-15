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hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 ABONE OL
Haydar Baş hayatını kaybetti
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan Baş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Diğer taraftan Baş'ın, hayatını kaybetmeden önce çektiği bir video kaydı ile veda ettiği ortaya çıktı. Başkan Erdoğan da Twitter hesabından, Baş'ın vefatından dolayı başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun" ifadeleri yer aldı.
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Haydar Baş hayatını kaybetti
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