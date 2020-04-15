Haydar Baş hayatını kaybetti

TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan Baş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Diğer taraftan Baş'ın, hayatını kaybetmeden önce çektiği bir video kaydı ile veda ettiği ortaya çıktı. Başkan Erdoğan da Twitter hesabından, Baş'ın vefatından dolayı başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun" ifadeleri yer aldı.