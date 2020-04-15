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açıkladı: 81 ilde 1183 iş yerinde işlem yapıldı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında 82 ilde uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1183 iş yeri ve işletmeciyle müşteriye idari işlem uygulandı

Giriş Tarihi: 15.4.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 12:25 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde 1183 iş yerinde işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekipleri 81 ilde market ve süpermarketleri denetledi. Denetimlerde 35 bin 868 market/ süpermarket kontrol edildi. Market ve süpermarketlerin saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir kadar olması, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddesi uyarınca toplam 1.183 iş yeri işletmecisine/müşteriye adli ya da idari işlem uygulandı" denildi.

Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den, 15 dakika uyarısı

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde 1183 iş yerinde işlem yapıldı
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