İnfaz yasası yürürlükte

Meclis'te uzun görüşmeler sonunda kabul edilen koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yeni infaz düzenlemesi önemli değişiklikler getiriyor. Buna göre açık cezaevinde bulunan yaklaşık 45 bin hükümlü 31 Mart 2020 yılına kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak. Yasa, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.