Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Valiliği şehit annesini oğlunun mezarına götürdü

İstanbul Valiliği şehit annesini oğlunun mezarına götürdü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehidi oğlu 'nın kabrini ziyaret etmek isteyen annenin isteğini yerine getirdiklerini belirtti.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 22:23 ABONE OL
İstanbul Valiliği şehit annesini oğlunun mezarına götürdü

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hulkiye annemiz, İstanbul Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezimizi aradı. 'Beni oğluma götürün, bekler.' dedi. 'Baş üstüne' dedik. Annemiz ile Kıbrıs şehidimiz Hakan'ı buluşturduk. Şehidimizin kabri nur olsun. Hürmet ve Vefa ile..." ifadelerini kullandı.

İstanbul Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'nden görevli bir kişinin, Kıbrıs şehidi Hakan Arı'nın, 65 yaş üstü annesine refakat ettiği görüntüleri paylaşan Vali Yerlikaya, "#SehitlerHaftası" hashtagını paylaşımına ekledi.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği annenin 1994'te Kıbrıs'ta şehit olan Hakan Arı'nın annesi Hulkiye Esmer olduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Valiliği şehit annesini oğlunun mezarına götürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA