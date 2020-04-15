İstanbul’da 4.1’lik deprem korkuttu

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İstanbul Arnavutköy açıklarında dün saat 02.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Bir uğultuyla birlikte sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panik yaşadı. Deprem sonrası AFAD'tan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İstanbul. An itibarıyla, olumsuz bir ihbar yok" denildi. Depremin yerel bir gerginlik boşalması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Depremin Kuzey Anadolu kırığıyla ve İstanbul'da beklenen depremle bir ilgisi yok" dedi.