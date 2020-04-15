Kritik 2 haftada tedbirli olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka artış hızının azaldığını, yeni bir dalgalanma olmazsa 1-2 haftada pik yaşacağını belirterek, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Bakan Koca: "1-2 hafta içinde pik seviyeyi göreceğiz" | Video

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Koca, şunları kaydetti:

Türkiye'de hastalığın 1 haftada en çok vaka sayısına ulaşması 4. haftada gerçekleşti. Yani 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

Filyasyon bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladı. Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık.

Bakan Koca "Filyasyon yöntemiyle yayılma hızını kontrol altına aldık" Filyasyon nedir? | Video

Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yönde olduğumuzun, tedbirlerden sonuç alacağımızın somut işaretleridir.

(Filyasyon) Yöntemi en yaygın şekilde filyasyon yapan ülke Türkiye'dir. Bugüne kadar tanı konan hastaların temas zincirindeki 261 bin 969 kişi tespit edildi. Bunların yüzde 95.8'e ulaştık. Temas zincirinde yer alan vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır. 251 bin 28 kişiye takip yapılmıştır.

Filyasyon çalışması 81 ilde yapılmaktadır. Yüzde 99 yapılan Zonguldak'ta filyasyon çalışması birinci ildir, en düşük Şanlıurfa'dır. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600. İstanbulda 1200 filyasyon ekibi görev almaktadır.

Son dakika! Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 107 kişi vefat etti. Toplam vaka sayısı 65.111 oldu | Video

Vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız. Yüksek motivasyona sahibiz. Bizi sonuca götürecek kural açık, hareketi azalt, izolasyonu arttır.

33 bin 70 bugünkü test sayımız. 4062 pozitif vakamız olmuştur. Toplamda 65 bin 111'e ulaşmış olduk. Bugün vefat eden 107 vatandaşımız oldu. Can kaybımız toplamda 1403'e yükselmiştir. 842 kişi iyileşti. Toplam sayı 4 bin 799'a ulaştı.

Vaka artış hızı azaldı ve pik yapmaya doğru gidiyor. Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.

Bakan Koca: "Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızı düşüşe geçti" | Video

Dünyada hiçbir ülke vatandaşına pozitif olan, şüpheli olan vakaya bizde olduğu gibi başladığımız bir ilaç oldu. Bunun daha bizde görülmediği dönemden önce tedarikini sağlayan ve bu dönemde vatandaşına ücretsiz veren ve bu kadar da yaygın veren bir ikinci ülke yok. Biz bir milyona yakın ilacı stokladık. Çin'den getirilen ilacı da bu yoğunlukta kullanan yine bir ülke yok.

Bu sonuçlar salgını en az kayıpla aşacağımıza işaret ediyor. Yeter ki kurallara istisnasız uyalım.

Bakan Koca: "1 milyona yakın ilaç stokladık" | Video

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması tabii ki pozitif etkileri olacak. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamış oldular, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı devreye girecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde salgınla mücadelede 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordusuyla kendimizi adamış bulunuyoruz.

Koca, Twitter mesajında da "İki gücümüz var. Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadesini kullandı.

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