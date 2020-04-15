Ankara'da maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!

Avukat Mustafa Doğan İnal, başörtülü vatandaşa hakaret eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı ve "Hakaret eden bu kadın ile ilgili yasal sürecin takipçisi olacağız. Herkes haddini bilecek!" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın coronavirüs sürecinde vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından eczanelere teslim edilen maskeler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

"MASKEYE İHTİYACIN YOK SANA BAŞINDAKİ YETER, VİRÜSÜ SİZİN GİBİLER GETİRDİ"

Ankara'da maske almak için eczaneye giden çarşaflı kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için eczaneye gelen vatandaşa sadece çarşaflı olduğu gerekçesiyle; "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi.

Ankara'da tesettürlü kadına ırkçı corona virüsü saldırısı kamerada "Siz getirdiniz virüsü" | Video

İNAL: HERKES HADDİNİ BİLECEK!"

Avukat Mustafa Doğan İnal, başörtülü vatandaşa hakaret eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Mustafa Doğan İnal; "Ankara'da maske almak için gittiği eczanede sadece örtülü olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret eden bu kadın ile ilgili yasal sürecin takipçisi olacağız. Herkes haddini bilecek!" dedi.

İnal, başörtülü kadına yapılan hakareti gösteren videoyu da paylaşımında yer verdi.

MASKELERİN 20-65 YAŞ ARASI VATANDAŞLARA ÜCRETSIZ DAĞITILMASI KARARI, UYGULAMAYA KONULDU

Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske alabilecek.