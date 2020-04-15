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MSB'den M4 Karayolu ile ilgili son dakika açıklaması!

MSB'den 'deki devriyelere ilişkin son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." denildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 13:46 ABONE OL
MSB'den M4 Karayolu ile ilgili son dakika açıklaması!

MSB'den İdlib'deki devriyelere ilişkin son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de yaşayan sivillere yönelik Esad rejimi unsurlarınca acımasız saldırılar gerçekleştirilmişti. Saldırılarda Türkiye'nin gözlem kuleleri de hedef alınırken, Türk askerlerinin konuşlu bulunduğu bina rejim unsurlarınca hedef alınmıştı. Kalleş saldırıda 36 vatan evladı şehit olurken, Bahar Kalkanı Harekatı başlamıştı.

Rejime ağır bedel ödetilirken, Moskova'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Yapılan zirveden ateşkes kararı çıkarken, Türkiye ile Rusya'nın kritik M4 Karayolu üzerinde devriye atması kararlaştırılmıştı.

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MSB'den M4 Karayolu ile ilgili son dakika açıklaması!
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