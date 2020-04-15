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'den açıklaması! Terör örgütü 'ya Hakurk'ta ağır darbe...

'den bir açıklaması daha geldi. Açıklamada, "Hakurk’ta devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü ’ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm uçaksavar ve 3 adet RPG-7 mühimmatı, EYP malzemeleri, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi." denildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 15:35 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması! Terör örgütü PKK'ya Hakurk'ta ağır darbe...

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütüne vurulan darbeleri sosyal medyadan ve resmi sitesinden son dakika açıklamaları ile duyuruyor. MSB'den yapılan yeni açıklamada terör örgütüne Hakurk'ta vurulan darbe duyuruldu.

PKK'YA AĞIR DARBE

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyinde kahraman komandolarımız tarafından etkili operasyonlar icra edilmeye, her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda dün Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda 3 kutu 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 3 adet RPG -7 roketatar mühimmatı, EYP yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 adet şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi" denildi.

4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan bir diğer açıklamada ise, "Irak kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

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MSB'den son dakika açıklaması! Terör örgütü PKK'ya Hakurk'ta ağır darbe...
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