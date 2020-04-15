Oruç, sağlıklı her Müslüman’a farz

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı ve Ramazan orucu ile ilgili bazı çevrelerin çıkışları sonrası açıklama yaptı.Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle oruçla ilgili pek çok soru yöneltildiği ifade edilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu:Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teala'nın emriyle farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir. Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken, aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.Açıklamada, hastalık, hamilelik, ya da bazı durumlar için orucun kazaya bırakılabileceğine yer verilerek, bu durumun da doktor beyanı ile verilecek karara bağlı olduğu vurgulandı.Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir. Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır.