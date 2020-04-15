Otobüsten 4 koronavirüslü çıktı

VAN NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul'dan Van'a gelirken ihbar üzerine Erzincan'da durdurulan otobüsten indirilen ve yeni tip koronavirüs testleri pozitif olan 4 yolcu hastaneye sevk edildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "4 kişi hakkında 'toplum sağlığını tehlikeye attıkları' için suç duyurusunda bulunduk ve her birine 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı. Diğer yolcuların emniyet güçleri kontrolünde Van'a doğru yoluna devam etmesine izin verilmiştir. Araç İstanbul'dan ilimize gelene kadar diğer yolcularında pozitif kişilerle teması göz önünde bulundurularak ilgili valiliğe bu kişilerin de 14 gün süreyle gözetim altına alınması için yazı yazılmıştır" dedi.