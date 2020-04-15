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annesine emniyetten jest

155 ihbar hattını arayan bir vatandaş, annesinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1994 yılında Kıbrıs’ta olan oğlunu ziyaret edemediğini ve bu konuda yardım istediğini bildirdi. ekipleri şehit annesine refakat edip şehit annesinin mezarını ziyaret etmesini sağladı.

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Giriş Tarihi: 15.4.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 14:08 ABONE OL
Şehit annesine emniyetten jest

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağı aebebiyle bir süredir evde kalırlarken emniyet vatandaşlardan gelen mantıklı yardım taleplerini yerine getiriyor.

Şehit annesine emniyetten duygulandıran jest | Video



EVİNDEN ALINDI EVİNE BIRAKILDI

Bir vatandaş, annesinin şehit olan oğlunu ziyaret edemediğini belirtti. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince anne, Gençosman Mahallesi'ndeki ikametinden alındı ve Edirnekapı Şehitliğine intikal ettirildi. Şehit annesinin oğlunun kabrinde dua etmesi beklendikten sonra ziyaret bitiminde tekrar ikametlerine bırakıldı.

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Şehit annesine emniyetten jest
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