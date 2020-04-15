Şehit annesine emniyetten jest

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağı aebebiyle bir süredir evde kalırlarken emniyet vatandaşlardan gelen mantıklı yardım taleplerini yerine getiriyor.



Şehit annesine emniyetten duygulandıran jest | Video





EVİNDEN ALINDI EVİNE BIRAKILDI

Bir vatandaş, annesinin şehit olan oğlunu ziyaret edemediğini belirtti. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince anne, Gençosman Mahallesi'ndeki ikametinden alındı ve Edirnekapı Şehitliğine intikal ettirildi. Şehit annesinin oğlunun kabrinde dua etmesi beklendikten sonra ziyaret bitiminde tekrar ikametlerine bırakıldı.



