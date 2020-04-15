Şırnak'ta son dakika terör operasyonu: Etkisiz hale getirildiler...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili bir açıklama geldi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Şırnak/Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

DÜN 1 İŞÇİ EYP İLE ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir işçi şehit olmuştu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli köyü kırsalında yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının 08.25'te infilak ettiği bildirilmişti.

Patlamada Diyarbakırlı 28 yaşındaki işçi Yasin Sağır'ın şehit olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerince teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedilmişti.

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