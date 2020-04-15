Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasası' için teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te yasalaşan 'Sağlıkta şiddet yasası' ile ilgili sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı. Bilim Kurulu toplantılarının ardından da sık sık bu noktaya vurgu yapan Koca, yasanın ardından vekillere teşekkür etti. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutakabatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum.'