Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Koca Türkiye'deki vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Türkiye'de bugün 4281 yeni vaka tespit edildi, 115 vatandaş ise hayatını kaybetti.

"ARTIŞ HIZI SABİT KALMA EĞİLİMİNDE"

Bakan Koca vakaları açıkladığı paylaşımında, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

"VAKA ARTIŞ HIZI İNİŞE GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, basın toplantısında Türkiye'de Coronavirüs artış hızının inişe geçtiğini ve bu başarının filyasyon sistemi sayesinde olduğunu söyledi.

Son dakika! Koronavirüs sebebiyle bugün 115 kişi hayatını kaybetti | Video

Bakan Koca açıklamalarını şöyle sürdürdü: Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır.