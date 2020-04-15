Son dakika: Hayvanat bahçeleri ile ilgili korkunç açıklama: Bazı hayvanları diğerlerine yedirmek zorunda kalabiliriz...

Salgın nedeniyle sosyal hayatın durma noktasına gelmesi birçok kurumu ve iş kolunu olduğu gibi hayvanat bahçelerini de vurdu. Maddi sıkıntı yaşanıyor. Çoğu hayvanat bahçesi halktan bağış beklerken Almanya'dakiler devletten özel destek paketi istedi. Neumünster kentindeki hayvanat bahçesinin müdürü Verena Kaspari ise daha acı bir tablo çizdi: "Eğer böyle giderse son çare olarak bazı hayvanları diğerlerine yedirmek zorunda kalabiliriz."

Bu koşullarda hayvanat bahçesinin ayakta durmasının çok zor olduğunu, ciddi anlamda gıda sıkıntısı çekildiğini belirten Kaspari, şunları söyledi: "Paskalya tatilinde dolup taşardı burası ama şartlar değişti. Foklar ve penguenlerden örnek vereyim her gün taze balık yiyorlar. Hayvanları beslemekte büyük sorun yaşıyoruz. Açlıktan ölmelerine şahit olmak istemiyoruz. O raddeye gelirsek bir kısmını uyutmak zorunda kalabiliriz. En kötü senaryo ise bazı hayvanları diğerleriyle beslemek zorunda kalabiliriz. Bu konuyla ilgili bir liste hazırladık. Diğerleri yaşayabilsin diye bazı hayvanları öldürmek hiç istemeyeceğimiz son çare olabilir ve çok tatsız bir şey biliyorum. O noktaya gelmeyeceğimizi umut ediyorum."