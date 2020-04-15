Son dakika: İnfaz paketi yasalaştı! 45 bin tahliye bekleniyor...

CORONAVİRÜS İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLECEKLER



Tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlüler, coronavirüsle ilgili bilgilendirilecek, maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılacak. Hükümlülere coronavirüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri verilecek. Kolluk kuvvetleri çıkışlarda izdiham yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak. Tahliyeden yararlanacak ya da izne ayrılacak hükümlülerin yakınlarının neden olacağı kalabalıklaşmayı engellemek amacıyla hükümlüler, ceza infaz kurumundan otobüs ve minibüslerle gidecekleri yerlere bırakılacak.



GİDECEKLERİ İLLERE BIRAKILACAKLAR



İl içine gidecekler için belli merkezlere, il dışına gidecekler de ya otobüs terminallerine ya da gidecekleri illere bırakılacak. Hükümlüler ulaşım ücretlerini kendileri karşılayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışı seyahatler izne bağlı olduğu için tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat belgeleri, mülki idare amirlikler aracılığıyla ceza infaz kurumları içerisinde verilecek.



İZİN BELGESİ 31 MAYIS'A KADAR GEÇERLİ OLACAK



Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavileri devam eden sınırlı sayıdaki hükümlü, sağlık kurumlarına teslim edilecek. Koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarından yararlanacakların izin belgesi, 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınacak korona tedbirleri kapsamında bu izin süresini iki defa daha uzatabilecek.

Adıyaman’da 715 mahkum tahliye oldu

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: İNFAZ DÜZENLEMESİ MADDELERİ NELER? İŞTE İNFAZ DÜZENLEMESİNİN TAM METNİ