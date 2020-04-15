Son dakika: Yeşilköy açıklarındaki gemiye dev ceza!

İstanbul boğazını koruma çalışmaları sürüyor. Yeşilköy açıklarında boğaza atıksu boşaltan kuru yük gemisine rekor ceza kesildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Seaguardian isimli kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira cezai işlem uygulandı.

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