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: Yeşilköy açıklarındaki gemiye dev ceza!

Gelen haberine göre; İstanbul Yeşilköy açıklarında boğaza evsel atıksu deşarj eden Seaguardian isimli kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 14:04 ABONE OL
Son dakika: Yeşilköy açıklarındaki gemiye dev ceza!

İstanbul boğazını koruma çalışmaları sürüyor. Yeşilköy açıklarında boğaza atıksu boşaltan kuru yük gemisine rekor ceza kesildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Seaguardian isimli kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira cezai işlem uygulandı.

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Son dakika: Yeşilköy açıklarındaki gemiye dev ceza!
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