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Son Dakika Haberi: ve hayvancılık faaliyetinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Son Dakika Haberi: ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 21:29 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Son Dakika Haberi: Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta Cumartesi ve Pazar günleri için sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Başkan Erdoğan, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında geçen haftaki sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu için de devam edeceğini açıklamıştı.

"TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETİ YÜRÜTENLER..."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını söyledi.

Son dakika: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı öncesi bakkallardan flaş talep

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Son Dakika Haberi: Tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
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